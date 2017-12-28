شاهد.. عامل يضع سيجارة علي رغيف الخبز دون مبالاة
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعامل قام بوضع سيجارة علي سطح رغيف عيش ” عجين ” ، داخل أحد المخابز التابع لمركز القحمة بعسير.
وأظهر مقطع الفيديو، قيام أحد العاملين في المخبز بوضع ” سيجارة ” على سطح رغيف من العجين، داخل المخبز دون مبالاة من بالنظافة ولا بأرواح قاطنين المخبز .
وصرح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير سعيد الشهراني، أن صاحب المقطع المتداول تقدم بشكوى على هذا الأمر ، وتم إغلاق المحل وتطبيق لائحة الغرامات البلدية حدها الأعلى على صاحبه المحل والرفع بذلك لسعادةً رئيس مركز القحمة للرفع به للجهات المعنية، ولا يزال المحل مغلق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40751 ] نشر منذ 4 ساعات
ادبوهم زين ، حتى لاتتكرر ,,
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 4 ساعات
من أمن العقوبه أساء الادب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6623 ] نشر منذ 3 ساعات
وعوه الله يكفينا شركم وماخفي اعظم😷
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1919 ] نشر منذ 1 ساعة
وماخفي اعظم…
بنت النور[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 33 دقيقة
حسبي الله وكفى