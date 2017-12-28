شاهد.. عامل يضع سيجارة علي رغيف الخبز دون مبالاة

محمد بن طحيطح (صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعامل قام بوضع سيجارة علي سطح رغيف عيش ” عجين ” ، داخل أحد المخابز التابع لمركز القحمة بعسير.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام أحد العاملين في المخبز بوضع ” سيجارة ” على سطح رغيف من العجين، داخل المخبز دون مبالاة من بالنظافة ولا بأرواح قاطنين المخبز .

وصرح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير سعيد الشهراني، أن صاحب المقطع المتداول تقدم بشكوى على هذا الأمر ، وتم إغلاق المحل وتطبيق لائحة الغرامات البلدية حدها الأعلى على صاحبه المحل والرفع بذلك لسعادةً رئيس مركز القحمة للرفع به للجهات المعنية، ولا يزال المحل مغلق .