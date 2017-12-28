إمارة الجوف تؤكد بدء توطين المهن والنشاطات التجارية والخدمية

واس(صدى):

عقدت لجنة توطين الوظائف التنفيذية بإمارة الجوف أمس اجتماعاً , برئاسة وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري , بديوان الإمارة ناقشت توطين المهن والنشاطات التجارية والخدمية بالمنطقة بما يوفر فرص العمل للشباب والفتيات , في إطار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 .

وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير المنطقة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بتوطين نشاطات العمل المختلفة وافقت اللجنة على البدء في توطين عدد منها وفق التواريخ الآتية :

” اسواق الخضار 8 / 7 / 1439هـ ، مكاتب تأجير السيارات 1 / 7 / 1439هـ ، مكاتب العقار والخدمات 1 / 7 / 1439هـ ، الجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية 1 / 8 / 1439هـ ، وكالات ومعارض السيارات 1 / 8 / 1439هـ ، وكالات السفر والسياحة 1 / 1 / 1440 هـ ، قطاع الإيواء والفندقة 1 / 7 / 1439هـ ، المراكز التجارية والمولات المغلقة 1 / 7 / 1439هـ .

وبينت اللجنة أن مرحلة توطين الوظائف في هذه النشاطات ستوفر قرابة أربعة آلاف فرصة وظيفية للشباب والفتيات في المنطقة ، كما قررت اللجنة ببدء حملة إعلامية يقوم بها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع أصحاب النشاطات المستهدفة من خلال الزيارات الميدانية والملصقات التحذيرية والإرشادية وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بأهداف التوطين وأثره على الاقتصاد والمجتمع للقضاء على البطالة ومحاربة التستر التجاري ، وإعداد خطط تنظيمية وآليات عمل مناسبة لتوطين كل نشاط على حده لتتكامل وتتظافر جهود الجهات المشاركة وفي مقدمتها أمانة المنطقة على تصحيح وتنظيم سوق الخضار وسيتزامن معها تكثيف الجولات الميدانية للتحقق من التوطين وأمتثال القائمين عليها بالقرار ، والقيام على تدريب الشباب والشابات وتأهيلهم للعمل في الأنشطة المستهدفة من خلال التنسيق والتعاون بين صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ولتعريفهم بالمزايا المالية المقدمة لهم من الدولة ، كم ستقوم الغرفة التجارية الصناعية وبنك التنمية الاجتماعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعقد ورش عمل ودورات تدريبة متخصصة .