ضاحي خلفان: رؤية 2030 بالمملكة قادرة على مواجهة نظام الملالي

دبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الأسبق، أن تنفيذ صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، لرؤية 2030 التنموية بالمملكة ، تمثل إنجاز كافي لمحاربة نظام الملالي الإيراني الذي يمثل وكر الإرهاب .

وعلق ” تميم ” عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” توقعات عام 2018 …محمد بن سلمان قد يسقط نظام الملالي دون أن يدخل في مواجهة مع ايران ، فقط بتنفيذه لرؤية 2030 التنموية ” .

واستطرد في تغريدة أخرى له يوضح بدء انهيار النظام الإيراني الإرهابي قائلًا ” خمس محافظات إيرانية تنتفض على خامئني وروحاني …والقادم صادم يا خامنئي!!! ” .