ضاحي خلفان: رؤية 2030 بالمملكة قادرة على مواجهة نظام الملالي
أكد ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الأسبق، أن تنفيذ صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، لرؤية 2030 التنموية بالمملكة ، تمثل إنجاز كافي لمحاربة نظام الملالي الإيراني الذي يمثل وكر الإرهاب .
وعلق ” تميم ” عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” توقعات عام 2018 …محمد بن سلمان قد يسقط نظام الملالي دون أن يدخل في مواجهة مع ايران ، فقط بتنفيذه لرؤية 2030 التنموية ” .
واستطرد في تغريدة أخرى له يوضح بدء انهيار النظام الإيراني الإرهابي قائلًا ” خمس محافظات إيرانية تنتفض على خامئني وروحاني …والقادم صادم يا خامنئي!!! ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 4 ساعات
يا ضاحي خلفات….
إنتا فيه قر قر زياده … روخ ما فيه فلوس