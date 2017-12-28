لقاء القمة بين النصر والأهلي غداً

طلال الغامدي(صدى):

تتجه الأنظار، غدًا الجمعة، تجاه استاد الملك فهد الدولي بالرياض، والذي سيجمع النصر بضيفه أهلي جدة، في حين يسعى الفيحاء لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً على التعاون في ختام المرحلة 16من دوري المحترفين.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض يأمل النصر في تضميد جراحه حينما يواجه أهلي جدة الباحث عن الصدارة في قمة المرحلة 16.

ويدخل النصر المباراة وهو بموقف صعب للغاية بعد تعثره في المراحل الأربع الماضية والتي لم يعرف فيها أصفر العاصمة طعم الانتصارات، عقب تعادله أمام فريقي الباطن والفيصلي وخسارته من القادسية والاتفاق ليبقى في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.