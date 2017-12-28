الخطوط السعودية تحتفي بتخريج الدفعة ” 34 ” لبرنامج المضيفين الجويين

حمود العنزي(صدى):

احتفت أكاديمية ” السعودية ” للخدمة الجوية مؤخرا بتخريج الدفعة 34 من برنامج المضيفين الجويين، بعد أن أكملوا برنامجاً تدريبياً لمدة (64) يوماً تلقوا خلاله باقة متنوعة من البرامج التدريبية التي تؤهلهم للقيام بمهام الملاح الجوي على طائرات ” السعودية ” .

وحضر الاحتفال نائب الرئيس للخدمة الجوية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الوسية وقيادات الأكاديمية .

ويأتي ذلك تلبية لمبادرات برنامج التحول وخطة (SV2020) التي تولي إعداد وتأهيل الكوادر البشرية اهتماماً كبيراً والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية .

وضمت الدفعة الجديدة (27) خريجاً منهم (21) شاباً سعودياً تم تعيينهم على وظيفة ” ملاح جوي ” بعد أن اجتازوا بكفاءة مختلف برامج تدريب الخدمة الجوية، التي تتضمن برامج تدريب ودورات نظرية وعملية عن الخدمة على متن الطائرة والاهتمام بالضيف إلى جانب برنامج سلامة الطيران والمتضمن كذلك دورات نظرية وعملية عن حالات الطوارئ والحالات التشغيلية الخاصة، وبذلك يصل إجمالي أعداد خريجي الدفعات خلال العام الجاري 2017م (743) ملاحا من بينهم (502) شاب سعودي .