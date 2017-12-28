” قرقاش ” : الاحتجاجات في مشهد الإيرانية فرصة للمراجعة العاقلة

أبوظبي(صدى):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن الإحتجاجات في مدينة مشهد، ومدن إيرانية أخرى، تعد فرصة للمراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على مغامرات طهران العربية.

وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنها أيضًا مصلحة للمنطقة، وإيران في البناء الداخلي والتنمية لإستعداء العالم العربي.

وشهدت ساحة الشهداء في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية، الخميس، مظاهرات حاشدة منددة بانتهاكات النظام الإيراني وتدخلاته في دول المنطقة، واحتجاجاً على البطالة والفقر.