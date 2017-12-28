” قرقاش ” : الاحتجاجات في مشهد الإيرانية فرصة للمراجعة العاقلة
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، إن الإحتجاجات في مدينة مشهد، ومدن إيرانية أخرى، تعد فرصة للمراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على مغامرات طهران العربية.
وأضاف قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنها أيضًا مصلحة للمنطقة، وإيران في البناء الداخلي والتنمية لإستعداء العالم العربي.
وشهدت ساحة الشهداء في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية، الخميس، مظاهرات حاشدة منددة بانتهاكات النظام الإيراني وتدخلاته في دول المنطقة، واحتجاجاً على البطالة والفقر.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 8 دقائق
هذولا ظلمهم القذر خامنئي واتباعه ابناء الحرام . المصيبة انهم بيحتجون وبعدها بيشنقونهم . طيب وبعدين . ؟! نتذكر كيف كانت الاحتجاجات قبل كم سنة واخرتها صادوا المحتجين وقياداتهم وحطوهم بالحبس . لابد من تدخل العالم كله في انقاذ هذا الشعب من ظلم خامنئي واعوانه المجوس والصهاينة . واذا فشلوا بينكل بهالشعب المسكين