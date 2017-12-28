المدير التنفيذي لـ ” آبل ” يسافر على طائرة خاصة لأغراض أمنية

علي القحطاني(صدى):

قال مجلس إدارة ” آبل ” ، إن المدير التنفيذي لشركة تيم كوك يجب أن يسافر على طائرة خاصة حتى لو كانت رحلات شخصية، وتم تفعيل هذا القرار في العام الجاري.

وأضاف مجلس الإدارة في بيان له أن سفر ” كوك ” بطائرة خاصة يأتي لأغراض أمنية في المقام الأول، بالإضافة إلى كونه واجهة لشركة عالمية مثل ” آبل ” وتعزيز دوره كمدير تنفيذي.

ومن الجدير بالذكر أن ” آبل ” قد شهدت عاما جيدا في 2017 حيث أصدرت ساعة ” آبل ” و ” آيفون 8 ” و ” آيفون 8 بلس ” و ” آيفون إكس ” في الذكرى العاشرة لإطلاق الجوال الشهير.