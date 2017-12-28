نفوق أسماك على سواحل شبوة لوجود تسريب نفطي

فهمي محمد(صدى):

تشهد سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، نفوق الأسماك بسبب تسرب نفطي.

وشكلت وزارة الثروة السمكية، لجنة لمتابعة أسباب نفوق الأسماك في سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة، ووجهت فرع هيئة الأبحاث السمكية في مدينة المكلا بالنزول إلى المكان ومتابعة الأثر ورفع تقرير بهذا الشأن وخاطبت محافظ شبوة ووزارة النفط والمعادن بشأن التنسيق لتفادي الآثار السلبية الناجمة عن التسرب النفطي.

وأكدت الوزارة، أنها ستقوم بواجبها للحد من الأضرار المترتبة على البيئة البحرية ووضع معالجات وقائية لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء وستظل على تواصل مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلة.

ومن جهتها أوضحت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية المشغلة لمنشئات قطاع 4 التي يقع ميناء رضوم في إطارها، عدم وجود أي تسرب نفطي في سواحل رضوم وأن الحادث تم احتوائه ويجري حالياً معالجته.

وأوضحت الشركة في بيان أن ما حدث اكتشاف ثقب في أحد الأنابيب المتواجدة تحت الماء خلال عملية اختبار لها، مشيرة إلى أن فريق من الغواصين في الميناء يقوم حالياً بمعالجة المشكلة وتلحيم الجزء الذي من الممكن أن يحدث منه التسرب عند عملية الشحن.