مبارك العصيمي: المدارس لم تجبر المعلمين على دفع أي مبالغ مالية

عادل الحربي(صدى):

علق مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، على تحذير وزارة الدَّاخِلِيَّة من إجْبَار المعلمين والمعلمات وبعض قائدي المدارس والمشرفين والمشرفات، على دفع أَي مبالغ مادية في المدارس، قَائِلاً: لا.. لم يطلب منهم هذا، والمدارس لا تلزم المعلم أو المعلمة بهذا الشيء.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم : الأَمْر الثَّانِي، هناك تعاميم صادرة بهذا الخصوص، تمنع أن يدفع المعلم أو المعلمة، شراء أدوات نظافة للفصل، أو تزيين الفصول، أو شراء أدوات النشاط.

وحذرت وزارتا “ الدَّاخِلِيَّة ” و ” التعليم ” ، رسميًا إجْبَار المعلمين والمعلمات وبعض قائدي المدارس والمشرفين والمشرفات، على دفع أَي مبالغ مادية في المدارس.