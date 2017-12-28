مبارك العصيمي: المدارس لم تجبر المعلمين على دفع أي مبالغ مالية
علق مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، على تحذير وزارة الدَّاخِلِيَّة من إجْبَار المعلمين والمعلمات وبعض قائدي المدارس والمشرفين والمشرفات، على دفع أَي مبالغ مادية في المدارس، قَائِلاً: لا.. لم يطلب منهم هذا، والمدارس لا تلزم المعلم أو المعلمة بهذا الشيء.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم : الأَمْر الثَّانِي، هناك تعاميم صادرة بهذا الخصوص، تمنع أن يدفع المعلم أو المعلمة، شراء أدوات نظافة للفصل، أو تزيين الفصول، أو شراء أدوات النشاط.
وحذرت وزارتا “ الدَّاخِلِيَّة ” و ” التعليم ” ، رسميًا إجْبَار المعلمين والمعلمات وبعض قائدي المدارس والمشرفين والمشرفات، على دفع أَي مبالغ مادية في المدارس.
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