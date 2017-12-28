” القحطاني ” يكشف تفاصيل مثيرة عن تبرعه بكليته للطفلة سارة

حمود العنزي(صدى):

قال الشاب وليد سالم القحطاني، إن تبرعه بكليته للطفلة سارة حق عليه وليس عاطفة، مشيرًا إلى أن ما سوى إلا الواجب فهي طفلة في مقتبل العمر ويجب أن تعيش حياتها.

وأوضح ” القطحاني ” ، خلال برنامج ” يا هلا ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، أنه تفاعل مع فيديو الفنان فايز المالكي الذي يناشد فيه بمتبرع للطفلة، فشعرت أنه موجه لي، وبادرت بالتقدم للتبرع لها.

وأشار، إلى أن والد الطفلة اشترط موافقة والدي ووالدتي على قراري بالتبرع بكليتي لابنته قبل إجراء الجراحة.