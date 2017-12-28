الاتحاد والفيصلي يتعادلان إيجابيًا في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تمكن فريق الاتحاد من التعادل إيجابيًا مع نظيره الفيصلي ضمن لقاءات اليوم من الجولة السادسة عشر لبطولة دوري المحترفين التي أقيمت مساء اليوم الخميس .

وأحرز الهدف الأول للاتحاد اللاعب فهد المولد في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول ، بينما سدد اللاعب أحمد العكايشي هدفين في الدقائق الـ 32 و الـ 64 .

فيما نجح لاعب الفيصلي لويس غوستافو من تسديد أول هدفين لفريقه في الدقيقة الـ17 و الـ 51 ، ليسجل اللاعب روجيريو كوتينيو هدف التعادل الثالث في الدقيقة الـ59 من الشوط الثاني .