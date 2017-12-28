الاتحاد والفيصلي يتعادلان إيجابيًا في دوري المحترفين
تمكن فريق الاتحاد من التعادل إيجابيًا مع نظيره الفيصلي ضمن لقاءات اليوم من الجولة السادسة عشر لبطولة دوري المحترفين التي أقيمت مساء اليوم الخميس .
وأحرز الهدف الأول للاتحاد اللاعب فهد المولد في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول ، بينما سدد اللاعب أحمد العكايشي هدفين في الدقائق الـ 32 و الـ 64 .
فيما نجح لاعب الفيصلي لويس غوستافو من تسديد أول هدفين لفريقه في الدقيقة الـ17 و الـ 51 ، ليسجل اللاعب روجيريو كوتينيو هدف التعادل الثالث في الدقيقة الـ59 من الشوط الثاني .
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