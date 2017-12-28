ضبط طبيب بيطري يعبث بالإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز

عادل الحربي(صدى):

نجحت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، من القبض على طبيب بيطري، في كمين وهو يتبع أساليب الغش والعبث، في بعض الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل وذلك باستخدام أدوية وإبر، وعمليات معينة تم توثيقها بالكامل.

وقامت الجهات المختصة بتوثيقها وتقديمها إلى لجنة الكشف عن العبث والغش بمهرجان الملك عبد العزيز لمزايين الإبل، وذلك للتعرف على أي حالات مماثلة واستبعادها وإجراء العقوبات اللازمة.

وستستفيد إدارة المهرجان من هذه الحالة المقبوض عليها في معرفة الملاك الذين قام هذا البيطري سابقاً بإحداث أي غش وعبث في إبلهم المشاركة والتحقق من ذلك عند بدء المهرجان.