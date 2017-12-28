عضو لجنة الشورى تطالب بإعفاء المرابطين من الأقساط

خالد الضبيبي(صدى):

توجهت الدكتورة سامية بخاري عضو مجلس الشورى بتوصية على تقرير صندوق التنمية العقاري، مطالبة بإعفاء المرابطين من الأقساط .

ولفتت ” بخاري ” في مداخلة هاتفية لبرنامج “ياهلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، إلى أن التوصية ستصبح قرارًا للمجلس بعد تصويت غالبية الأعضاء، ثم بتصديق خادم الحرمين الشريفين عليها.