  • الخميس 28

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. 250 مشتركا في مسابقة ” تنطيط الكرة “

بالفيديو.. 250 مشتركا في مسابقة ” تنطيط الكرة “

بالفيديو.. 250 مشتركا في مسابقة ” تنطيط الكرة “
نواف السالم(صدى):

تمكن ملعب لوكوماتيف الروسي من الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيله رقمًا قياسيًا في مسابقة تنطيط الكرة.

يذكر أن هناك 250 مشتركًا شاركوا في المسابقة حيث قاموا باستعراض مهاراتهم في التحكم بالكرة ومنعها من السقوط أرضًا، حيث الرقم السابق كان مسجلاً باسم 210 مشتركين.

تأتي هذه الفعالية ضمن العديد من الفعاليات التي تشجع على لعبة كرة القدم في روسيا التي ستستضيف كأس العالم 2018.


الوسوم:, , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 56 دقيقة

سؤال : ما الصحيح في القول: تنطيط أم مداعبة الكرة ؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *