بالفيديو.. 250 مشتركا في مسابقة ” تنطيط الكرة “
تمكن ملعب لوكوماتيف الروسي من الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيله رقمًا قياسيًا في مسابقة تنطيط الكرة.
يذكر أن هناك 250 مشتركًا شاركوا في المسابقة حيث قاموا باستعراض مهاراتهم في التحكم بالكرة ومنعها من السقوط أرضًا، حيث الرقم السابق كان مسجلاً باسم 210 مشتركين.
تأتي هذه الفعالية ضمن العديد من الفعاليات التي تشجع على لعبة كرة القدم في روسيا التي ستستضيف كأس العالم 2018.
عبدالرحمن ..[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 56 دقيقة
سؤال : ما الصحيح في القول: تنطيط أم مداعبة الكرة ؟!
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22643 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب