بالصور.. إصابة رجلي إطفاء إثر حريق نشب بمحل تجاري في جازان

تركي السالم(صدى):

تعرض رجلا إطفاء إلى الإصابة إثر حادث حريق بأحد المحلات التجارية الخاصة في صناعية جازان اليوم الخميس، حيث توجهت فرق الإطفاء لمباشرة موقع الحادث ، كما أغلقت دوريات الأمن الطرق المؤدية للمنطقة .

ومن جانبه ، أشار المقدم يحيى القحطاني المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان ، إلى أن الحريق قد نشب بمحل لقطع الغيار ، ومن ثم انتقل الحريق إلى محلين مجاورين حيث نجحت الفرق المشاركة في السيطرة على الحريق.

وأضاف ” القحطاني ” أن الحريق أسفر عنه إصابة فردين من الدفاع المدني وتم نقلهم إلى المستشفى وخرجوا بعد تلقي العلاح اللازم ، لافتًا إلى أن التحقيق لايزال جاريًا لمعرفة أسباب الاحتراق.

