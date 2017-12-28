بالصور.. إصابة رجلي إطفاء إثر حريق نشب بمحل تجاري في جازان
تعرض رجلا إطفاء إلى الإصابة إثر حادث حريق بأحد المحلات التجارية الخاصة في صناعية جازان اليوم الخميس، حيث توجهت فرق الإطفاء لمباشرة موقع الحادث ، كما أغلقت دوريات الأمن الطرق المؤدية للمنطقة .
ومن جانبه ، أشار المقدم يحيى القحطاني المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان ، إلى أن الحريق قد نشب بمحل لقطع الغيار ، ومن ثم انتقل الحريق إلى محلين مجاورين حيث نجحت الفرق المشاركة في السيطرة على الحريق.
وأضاف ” القحطاني ” أن الحريق أسفر عنه إصابة فردين من الدفاع المدني وتم نقلهم إلى المستشفى وخرجوا بعد تلقي العلاح اللازم ، لافتًا إلى أن التحقيق لايزال جاريًا لمعرفة أسباب الاحتراق.
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