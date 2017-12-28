عبداللطيف جميل تعلن وظائف إدارية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات (مدير الحسابات).

– مراقب الائتمان.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2017م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا ).