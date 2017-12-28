بالصور.. حشود غفيرة في كشمير تودع عامل نظافة خدم الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

ودع سكان منطقة كشمير يوم الإثنين الماضي، في مشهدٍ رائع وإيماني أدى صلاة الميت على أحد عمال النظافة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة بعد أن وافته المنية إثر سكتة قلبية أثناء وضوءه واستعداده لأداء صلاة العصر بمقر عمله بمكة المكرمة.

وتم نقل جثمانه إلى كشمير وأدّى الصلاة عليه أكثر من مئة ألف مصلي.

محمد شفاعت خان هو أحد عمال النظافة بالمسجد الحرام، قام بخدمة المسجد الحرام وزوّاره لقرابة 30 عام متشرفاً ومفتخراً بذلك كون خدمة المسجد الحرام وزوّاره شرف كبير لكل مسلم.

