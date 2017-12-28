بالصور.. حشود غفيرة في كشمير تودع عامل نظافة خدم الحرم المكي
ودع سكان منطقة كشمير يوم الإثنين الماضي، في مشهدٍ رائع وإيماني أدى صلاة الميت على أحد عمال النظافة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة بعد أن وافته المنية إثر سكتة قلبية أثناء وضوءه واستعداده لأداء صلاة العصر بمقر عمله بمكة المكرمة.
وتم نقل جثمانه إلى كشمير وأدّى الصلاة عليه أكثر من مئة ألف مصلي.
محمد شفاعت خان هو أحد عمال النظافة بالمسجد الحرام، قام بخدمة المسجد الحرام وزوّاره لقرابة 30 عام متشرفاً ومفتخراً بذلك كون خدمة المسجد الحرام وزوّاره شرف كبير لكل مسلم.
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه حسن خاتمة انشاءالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40744 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمنا واياه برحمته الواسعه ، وجزاه عنا خير الجزى ,, آمين ,,
jamalco[ عدد التعليقات: 5744 ] نشر منذ 55 دقيقة
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1797 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يرحمه بواسع رحمته يالله ما اجمل خاتمته
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 314 ] نشر منذ 10 دقائق
وأدّى الصلاة عليه أكثر من مئة ألف مصلي….
سبحانك ربي … شخص بسيط خدم بيتك 30 عام فأكرمته بمئة الف من عبادك يشيعونه إلى قبره……..!
والله هذه هي الكرامة الحقيقية …فلا هي بالمال والجاه
… اللهم لا تحرمنا من رحمتك وتوفنا وأنت راض عنا….