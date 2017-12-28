” السديري ” يطمئن على الحالة الصحية لخطيب جامع المحيا بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أطمأن معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على الحالة الصحية لعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إمام وخطيب جامع عبدالعزيز المحيا ــ رحمه الله ـــ بحي النسيم بمدينة الرياض الشيخ عبدالله بن صالح العنزي، عقب خروجه من المستشفى بعد حادث الاعتداء الذي تعرض له قبل عدة أيام . سائلاً الله أن يمتع فضيلته بالصحة والعافية وأن يجمع له بين الأجر والعافية.

من جانبه، عبّر الشيخ عبدالله العنزي عن شكره وتقديره لمعالي نائب الوزير قائلاً: تشرفت باتصال معاليه وسؤاله عن صحتي وهذا ليس مستغربا على معاليه فهو معروف بالأيادي البيضاء والسبق إلى الخير وتفقد أحوال الأئمة ومتابعة شؤونهم جزاه الله خيرا وبارك في جهوده.

وكان إمام وخطيب جامع المحيا بحي النسيم الشرقي بمدينة الرياض قد تعرض إلى ضربة غادرة من خلفه بحديدة يحملها أحد الجناة عند خروجه من المسجد بعد صلاة فجر يوم الاربعاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول بحي النسيم ولاذ الجاني بالفرار وأحيلت حادثة الاعتداء للجهات الأمنية بحسب الاختصاص.