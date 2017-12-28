بالصور .. بلدية الشوقية تزيل 5 مخيمات و6 حظائر تشوه المنظر العام
تمكنت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية في مكة من تنفيذ حملة موسعة على المنطقة ، لإزالة المخالفات بالخيم خلال جولتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 مخيمات كبيرة بها جلسات ، بالإضافة إلى إزالة 6 حظائر وبعض الصناديق العشوائية .
ومن جانبه ، أشار المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، رئيس بلدية الشوقية الفرعية ، إلى أن هذه الحملة تأتي على هامش توجيهات صاحب السمو الملكي أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، بإزالة هذه الظواهر العشوائية .
وشدد ” عراقي ” على أن البلدية لن تتهاون مع المخالفين ، وستسعى جاهدة لإزالة كل ما يشوه المنظر العام ، موضحًا أنه تم إنذار المخالفيت وتحذيرهم من تكرار هذه المخالفات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5941 ] نشر منذ 19 دقيقة
مايرحم الا الله