بالصور .. بلدية الشوقية تزيل 5 مخيمات و6 حظائر تشوه المنظر العام

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية في مكة من تنفيذ حملة موسعة على المنطقة ، لإزالة المخالفات بالخيم خلال جولتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 مخيمات كبيرة بها جلسات ، بالإضافة إلى إزالة 6 حظائر وبعض الصناديق العشوائية .

ومن جانبه ، أشار المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، رئيس بلدية الشوقية الفرعية ، إلى أن هذه الحملة تأتي على هامش توجيهات صاحب السمو الملكي أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ، بإزالة هذه الظواهر العشوائية .

وشدد ” عراقي ” على أن البلدية لن تتهاون مع المخالفين ، وستسعى جاهدة لإزالة كل ما يشوه المنظر العام ، موضحًا أنه تم إنذار المخالفيت وتحذيرهم من تكرار هذه المخالفات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .