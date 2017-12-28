بالصور.. وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت علي ” الفيفي “

تركي السالم(صدى):

أدى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد علي بن حسين عقيل وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الشيخ ابن باز بمحافظة فيفا، صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالله بن جبران بن سلمان الفيفي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.