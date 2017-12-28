الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبوم فأدنى بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة المنتشرة بمدن المملكة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد خدمات المقصورة.

– شيف مقصورة طائرات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2017م.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: هنا