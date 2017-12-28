صحف بريطانية: الشعب الإيراني يغرق بالفقر ونظام الملالي نهبه

لندن(صدى):

قالت بعض الصحف البريطانية، اليوم الخميس، تعليقًا على الاحتجاجات التي استمرت لليوم الثاني على التوالي، تنبع من شعور الإيرانيين بفساد المسئولين والنظام الحاكم، تلخص عدم استشعار الشعب الإيراني لأي تقدم على المستوى الاقتصادي، خاصة في أعقاب الاتفاق النووي الذي وقعته بلادهم برفقة القوى العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والذي زعم نظام الملالي أنه سيتسبب في ازدهار البلاد على المستوى الاقتصادي.

وأشارت الصحف البريطانية، إلى أن التظاهرات رفعت لافتات عديد ضد حسن روحاني ونظام الملالي، متهمة إياه بالفساد والضلوع في الأحوال المعيشية غير الآدمية التي تعيشها البلاد تحت وطأة النظام الحاكم، والذي كان لديه عامين من بعد توقيع الاتفاق لتحسين أوضاع البلاد.

وخلال الأيام الماضية، شهدت الأحوال المعيشية في إيران انتقادًا واضحًا من أعضاء مجلس الشعب.