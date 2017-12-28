” سراكو ” تعلن وظائف شاغرة في الدمام والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سراكو للمقاولات والصيانة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مدني (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مهندس مدني (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مهندس تكييف (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو المجالات ذات الصلة.

– مستشار مالي (الدمام): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 كانون الأول/ ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول من (هنا )