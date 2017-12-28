مجموعة الراشد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بفروع مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمواطنات من حملة البكالوريوس والدبلوم فأدنى ، بعدد من التخصصات، للعمل بفروع الشركة في الدمام والمدينة المنورة والجبيل .

وأبرزت الشركة ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى :

– عامل تحميل وتنزيل (الدمام).

– مندوب مشتريات (للجنسين/ الدمام).

– مأمور مستودع (المدينة المنورة).

– مهندس تخطيط (الجبيل).

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءاً من 28 ديسمبر الجاري وحتى 28 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المتاحة وشروطها يرجى الدخول هنا.