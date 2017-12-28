شركة KPMG بالرياض تعلن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة كي بي إم جي “ KPMG ” السعودية، المتخصصة بمجال الخدمات والتدقيق والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

مدير الأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (أمن المعلومات، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

مشرف الأمن السيبراني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (أمن المعلومات، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

مهندس أول شبكات الاتصال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، أو علوم الحاسب الآلي).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عليك الدخول اضغط https://krb-sjobs.brassring.com/tgwebhost/searchresults.aspx?PartnerId=30008&SiteId=5023&Function=LinkQuery&LinkId=387 .