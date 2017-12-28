شركة SNS تعلن عن وظائف شاغرة في تخصصات متنوعة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة شركات ” SNS ” المتخصصة بقطاعات النفط والاتصالات والطاقة والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية ، مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات متنوعة لحملة الدرجة الجامعية ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدن المملكة .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :

– مهندس حقل.

– مدير تطبيقات ويب.

– رئيس مكتب إدارة المشاريع.

– منسق مشروع.

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءاً من 28 ديسمبر الجاري ويمكن معرفة شروط الوظائف والتقديم والتفاصيل من خلال الدخول هنا .