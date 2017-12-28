شركة SNS تعلن عن وظائف شاغرة في تخصصات متنوعة
أتاحت مجموعة شركات ” SNS ” المتخصصة بقطاعات النفط والاتصالات والطاقة والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية ، مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات متنوعة لحملة الدرجة الجامعية ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدن المملكة .
وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :
– مهندس حقل.
– مدير تطبيقات ويب.
– رئيس مكتب إدارة المشاريع.
– منسق مشروع.
ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءاً من 28 ديسمبر الجاري ويمكن معرفة شروط الوظائف والتقديم والتفاصيل من خلال الدخول هنا .
قنديل المساء[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 1 ساعة
الهمة يا شباب..