أمانة وسياحة الجوف يبحثان تعزيز الجذب السياحي بالمنطقة

علي العنزي(صدى):

بحثت أمانة منطقة الجوف وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف، سبل تعزيز الجذب السياحي بالمنطقة، والتسويق لفرصها الاستثمارية والعمل على إزالة التشوه البصري المحيط بالمواقع التراثية.

جاء ذلك خلال استقبال أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني بمكتبة اليوم، مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف الدكتور جهز الشمري.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الداعمة للقطاع السياحي بالمنطقة، وسبل تعزيز الجذب السياحي للفترة المقبلة، خصوصاً ما تمتلكه منطقة الجوف من مقومات سياحية وأثرية جذابة وفق تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وأكد الدكتور الشمري أن الأمانة داعم كبير للهيئة في كافة أعمالها نظراً لأن القطاعين شركاء في تنمية الجوف وتطويرها، كما بحثت فرص العمل على تسويق ملتقى البحيرة بمحافظة دومة الجندل في مجال الاستثمار السياحي لإقامة الفعاليات السياحية المتنوعة، والتصاميم المقترحة لإنشائها، التي تضمنت إقامة الفنادق والمنتجعات ومراكز الأعمال والمراكز التجارية والملاعب والمطاعم والمسطحات الخضراء.