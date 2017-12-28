” الكرملين ” يفتح باب التحقيق في دعوة أليكسي نافالني لمقاطعة الانتخابات

موسكو(صدى):

أكدت رئاسة قصر الكرملين الروسي اليوم الخميس ، أنه سيتم فتح باب التحقيق بشأن دعوة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ، للاحتجاج في أنحاء روسيا ضد الانتخابات الرئاسية ، لتحديد مدى تشكيلها لانتهاكات قانونية ، حيث تخضع تحركات المعارض الروسي إلى دراسة دقيقة .

ومن جانبه ، أشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ، إلى أن هناك وكالات ملائمة للتدقيق في دعوة ” نافالني ” ومخططاتها لتحددي مدى ضررها على البلاد ووضعها القانوني .

وكان زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني قد أعلن يوم أمس الأربعاء ، ليطالب بتجمعات جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء روسيا يوم 28 يناير المقبل لدعم دعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تمنعه من خوضها .