استشهاد مجند وقتل 3 تكفيريين بسيناء المصرية

القاهرة(صدى):

شنت عناصر تكفيرية هجومًا على مدرعة لقوات الشرطة المصرية اليوم الخميس بقذيفة ” آر بي جي ” أمام أحد البنوك الواقعة بوسط منطقة العريش في محافظة سيناء.

ووفقًا لمصادر أمنية فقد أسفر الهجوم عن استشهاد جمعة صابر جمعة أحد مجندي الشرطة، ليتبادل القوات إطلاق النيران مع المسلحين لتنجح في قتل 3 عناصر تكفيرية بالإضافة إلى فرار الآخرين.

وجاء هذا الحادث للرد على نجاحات قوات الأمن المصري في تصفية أحد الإرهابيين الذي يدعى محمود أبو عنجة ، وهو قائد خلية اغتيال أفراد الشرطة بالعريش .