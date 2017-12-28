كينيا تحظر الشيشة بسبب مخاطرها الصحية

نيروبي(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن الحكومة الكينية تدرس حظر الشيشة نظرًا للمخاطر الصحية الناجمة عنها، مشيرة إلى أنها انتشرت بشكل لافت في كينيا خلال العام الماضي خاصة بين الشباب صغير السن، لكن معظم المدخنين ليسوا على دراية بالمخاطر وراء استخدامها.

وذكرت المصادر أن النقاش جار مع النائب العام من أجل إصدار تشريع يحظر استخدامها، في خطوة تأتي بعد أيام من قيام رواندا بحظرها لتصبح بذلك ثاني دولة أفريقية تحظر تدخين الشيشة بعد تنزانيا.

ويذكر أن هناك دول أخرى حول العالم قامت بحظرها كباكستان والأردن وسنغافورة والمملكة بعد أن أظهرت دراسات أن جلسة واحدة لتدخين الشيشة تعادل تدخين أكثر من 100 سيجارة.