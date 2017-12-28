جوستافو: مبارة الأهلي مهمة وثقتي كبيرة باللاعبين

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب النصر جوستافو تعليقًا على مباراة فريقه امام الأهلي: الأهلي هو متصدر الدوري والمباراة تجمع فريقين كبار كل منهما لديه طموح الفوز والتقدم خطوة للأمام نحن اكملنا استعدادنا للمباراة رغم اننا نفتقد لعدد من اللاعبين بسبب الايقاف أو الاصابات أو المشاركة مع المنتخب الأول والأولمبي.

وأضاف: وثقتي كبيرة باللاعبين الذين تدربوا وأكملوا جاهزيتهم للمباراة ونتمنى التوفيق وأضاف انا لم اوفق في اختيار اللاعب الذي يسد الفراغ في المباراتين الماضيتين حيث تعادلنا وخسرنا .

كما أكد مدافع النصر اللاعب المغربي سعد لكرو على اصراره وزملائه لاعبي النصر على تصحيح مسار الفريق في الدوري بعد العثرات التي حدثت في المباريات الماضية .