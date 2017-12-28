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” النمر ” : الاستعانة بالله أفضل من أي منشط للرجال

” النمر ” : الاستعانة بالله أفضل من أي منشط للرجال
علي القحطاني(صدى):

أجاب الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على سؤال وصله عبر بريده الإلكتروني من شاب مقبل على الزواج، يريد معرفة ” أقوى منشط جنسي ” ، قائلاً، إن ” الأمر أبسط مما تتصور، فاطمئن واحمد الله على نعمته، واسأله سبحانه الثبات “.

وجاء نص السؤال، الذي أرفقه ” النمر ” ، في تغريدة عبر حسابه عبر موقع ” تويتر ” ، ” يا دكتور أنا شاب وزواجي الأسبوع الجاي، أبغي أقوى منشط جنسي في العالم، بس ما يأثر على القلب، تكفي لا تطنشني “.

و تفاعل عشرات المغردين مع التغريدة بالإيجاب والسلب، حيث أيد كثيرون رد ” النمر ” ، مؤكدين أن الاستعانة بالله هي أفضل من أي شيء.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 14 دقيقة

الاستعانه بالله …؟
كلمه غير لآئقة

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