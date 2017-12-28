الغرفة التجارية وسياحة الباحة تناقش دعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة

أحمد الزهراني(صدى):

استقبل سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالباحة الاستاذ صالح آل محفوظ في مكتبه اليوم مدير عام الهيئة للسياحة والتراث الوطني الاستاذ زاهر الشهري الذي قدم عدداً من الدراسات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة السياحية والتي أعدتها مجموعة المجدوعي بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة وبدراسة من شركة جنوب أفريقية ( TBTC) وبإعداد 15 دراسة جدوى و 3 دراسات تحليلية للدراسات والتي تدعم شباب المنطقة من الاستفادة منها والاستثمار فيها وهذه الدراسات تتنوع في المنطقة ككل ويمكن الاستثمار فيها أكثر من موقع بالمنطقة .

جبل شدا:

مشروع النزل الجبلي

مشروع الانزلاق بالحبال

مشروع الطيران الشراعي

مشروع تسلق وهبوط الجبال

قرية ذي عين التراثية :

مشروع الجولات السياحية في معالم ذي عين

مشروع النزل ودور الضيافة

مشروع المهرجانات والفعاليات

مشروت المحلات التجاريه

مشروع المطاعم والمقاهي

سياحة المغامرات:

مشروع مركز معلومات الزوار

مشروع التجول وركوب الخيل

مشروع المسارات الوعرة

الاماكن الطبيعية:

مشروع الحدائق والمنتزهات

مشروع خدمات الزوار في الحدائق

مشروع المطاعم المفتوحة

وقدم بن محفوظ شكره وتقديره لهيئة السياحة وجهود سمو رئيس الهيئة على دعم ملف الاستثمار السياحي بالمنطقة وبمجالاته المختلفة وإلى فرع السياحة بالباحة ممثلة في الاستاذ زاهر على حراكه اللغير مستغرب وتواصله مع رجال الأعمال والحصول على مثل هذه الدراسات التي تخدم الشباب والمستثمرين للاستفادة منها ، وأن الغرفة التجارية على اتم الاستعداد لدعم وتسويق مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تطوير الفعاليات وتنويع الخدمات بما يرتقي بمكانة المنطقة ووجهتها السياحية التي تأتي ضمن اولويات سمو امير المنطقة وتوجيهاته المستمرة على إحداث نقلة نوعية تليق بالمنطقة ومجتمعها ، وتبلغ رضى وإعجاب قاصديها .

حضر اللقاء :

الاستاذ سعيد آل خضر نائب رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ أحمد خليف الغامدي

والمهندس ضاوي سعيد ضاوي

والاستاذ عبدالرحمن شرف امين عام الغرفة.