” إنستجرام ” يطلق خاصية جديدة

متابعات(صدى):

أطلق موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” ، خاصية جديدة، كان يجري تجربتها خلال الفترة الماضية، وهي خاصية المنشورات ” الموصى بها ” أو Recommended posts.

ومن المقرر أن يظهر في الصفحة الرئيسية لمستخدمى إنستجرام، ما يعرف بالمنشورات الموصى بها، على أن يتم تمييز هذه المنشورات في قسم منفصل عن غيرها من المنشورات التقليدية التي تظهر على الصفحة الرئيسية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها إنستجرام محتوى موصى به، حيث كان قد قدم من قبل قسم خاص قسم خاص باستكشاف المشنورات ومقاطع الفيديو الموصى بها.