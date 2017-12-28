وزير الخارجية الأمريكي: نتعاون مع حلفاء العرب لمحاربة التهديدات الإيرانية

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على أن الاتفاق النووي الإيراني يعد معيبًا، حيث أنه لم يعد يشكل محور اهتمام واشنطم الرئيسي تجاه إيران، بل أصبحت القضية أكثر توسعًا بمواجهة تهديداتها المستمرة .

ووفقًا لمقال نشره ” تيرلسون ” في أحد الصحف الأجنبية، أشار إلى أن هناك استراتيجية تسعى واشنطن لاتباعها للتخلص من الدور الإرهابي الإيراني من خلال التحالف مع شركاء الشرق الأوسط، حيث يتم إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية في الوقت الحالي بين العراق والمملكة والذي كان بفضل تحالف واشنطن مع الحلفاء العرب ضد التمدد الإيراني.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي ” تيلرسون ” إلى أن العمل مع الحلفاء والكوننغرس يبقى مستمرًا، بهدف استكشاف الخيارات لمعالجة أوجه القصور المتواجدة بالاتفاق النووي ومعاقبة طهران على انتهاكاتها في المنطقة.