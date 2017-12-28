” الزير ” : سعر استقدام العمالة المنزلية سينخفض إلى 6 آلاف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور عبدالعزيز الزير، عن انخفاض في سعر استقدام العمالة المنزلية إلى 6000 ريال في حالة تطبيق مشروع معالجة استقدام العَمَالَة المنزلية؛ الذي يعالج جميع السلبيات ويضع مصلحة المواطن أولاً.

‏وشن ” الزير ” هجومًا عنيفًا على شركات الاستقدام وطالب بفتح ملفها، وقال إنها تتسبب وتتستر وتخلق الأزمة المفتعلة للعَمَالَة المنزلية.

وطالب وزارة العمل أن تراعي ظروف المواطنين المتضررين من معظم شركات الاستقدام، وقال إنها تتلاعب بالمواطنين، وقارن بين استقدام الخادمات في دولة الكويت والمملكة، قائلًا: ” هناك أصابع خفية داخل وخارج الوزارة للإضرار بالمواطن، ولا بد من بترها من قبل الجهات المعنية: نزاهة، المباحث الإدارية، النيابة العامة، ديوان المراقبة العامة “.

وقال ” الزير ” ، إن العاملة المنزلية كونها عاملة نظافة لا تستطيع شركات الاستقدام تأجيرها للمواطن عن طريق ” أجير ” ، لِأنَّ النظام لا يقبلها؛ مِمَا يَعْنِي أن هناك هدراً مَا يقارب المليار ريال سَنَوِيّاً، على خزينة الدولة بعدم معاقبتهم، لوجود تَقْرِيبَاً ١٠٠ ألف مخالفة عقوبة كل واحدة ١٠ آلاف ريال.