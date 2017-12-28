النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمن زور طابعًا

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن هناك طرق عديدة للتزوير وهو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ،حدث بسوء نية، قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

وأضافت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن أيضًا التزوير يقع بتضمين علامة أو طابعًا، لا أصل له أو مقلدًا من الأصل أو محرفًا عنه، موضحة أن من زوّر طابعًا يعاقب بالسجن 5 سنوات.