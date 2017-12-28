بالصور.. تجربة مصورة لـ ” شانجان إيدو 2018 “

بكين(صدى):

تتسارع خطوات الصانع الصيني شانجان في توسيع طرازات سياراتها في الأسواق العالمية مستعينة بخبرتها الطويلة في إنتاج السيارات للعديد من الشركات العالمية بطرح سيارتها في فئة السيارات العائلية المتوسطة ” أبدو ” في السوق الخليجي، هذه الفئة شديدة المنافسة بسيارات أسطورية صنفت كأكثر السيارات مبيعاً في العالم، فهذا وحدة يجعلها تقدم الكثير لتحصل على حصة وذلك بتوفير محرك بأداء جيد واستهلاك ممتاز وتجهيزات منافسة في فئتها السعرية لتكون بذلك خياراً ممتازاً للشباب والعائلات الصغيرة.

التصميم الخارجي

التصميم يعطي انطباع مبدئي بالتوجه الأوربي في الخطوط التصميمة ويحاكي التصاميم العصرة في هذه الفئة وقـــد صمّمها الفنـــان الإيطالي البارع كارميناتي ســـتيفانو، لتعكـــس طابع أوروبياّ بالكامل.

تتميز الواجهة الأمامية بالطابع العصري الأنيق فالمصابيح الأمامية تتميز بحجمها وخطوطها المسحوبة حتى الرفرف الأمامي من الهالوجين بالإضافة إلى الإضاءة النهارية الناعمة التي تتبع خطوط التصميم الخارجية للمصابيح، ويبرز شبك التهوية الأمامي بخطوطه المائلة المطلي بالكروم يتوسطه شعار الشركة باللون الأزرق كناية عن نظام المحرك (بلو كور).

المصد الأمامي يأتي بلون السيارة ويحتوي على نوار الضباب إضافة إلى شبك التهوية السفلي، ومشتتات الهواء في الأسفل باللون الأسود التي تعزز من انسيابية السيارة وتمنحها المزيد من الثبات

تمتد الخطوط التصميمة من مقدمة السيارة إلى الرفارف الجانبية والأبواب بخطوط عصرية غير متكلفة مع نوافذ كبيرة لتسهيل الرؤية الداخلية، وصولاً إلى المصد الخلفي وعلى الجانبين تأتي المرايا مزودة بمؤشر الالتفاف

الواجهة الخلفية والمصابيح الخلفية تكمل الخطوط التصميمية بمصابيح مسحوبة من الرفرف الخلفي وصلولاً إلى مدخل صندوق الأمتعة المزود بمشتت هواء صغير مدمج والكاميرا الخلفية، والمصد الخلفي بلون السيارة المزود بحساس التوقف وفتحة العادم المطلية بالكروم.

تأتي السيارة بخيارين من الإطارات من الألمنيوم المكحل مقاس 195/65 R15 او 205/55 R16 ويأتي الإطار الاحتياطي بإطار مقاس 195/65 R15 في جميع الطرازات

المقصورة الداخلية

المقصورة الداخلية تكمل الخطوط العصرية للتصميم الخارجي، فقد تم تصميم المقصورة بالكامل على الطابع الأوربي من حيث خطوط التصميم الداخلية أو الخامات المستخدمة وخليط الألوان الباعثة للراحة وسهولة الاستخدام والوصول.

الكونسول خليط بن الجلود الصناعية المخلوطة الناعمة الملمس وبين البلاستيك في الأعلى،

لوحدة العدادات بتصميم تلسكوبي أنيق سهل القراءة يتوسطه كمبيوتر رحلات أحادي اللون يوضح وضعية القيادة ومعلومات الرحلة وضغط الإطارات ودرجة الحرارة الخارجية ومعدل الاستهلاك.

أما عجلة القيادة فهي من الجلود الصناعية المخلوطة محاطة بمسكة مريحة وتصميم أنيق يمثل شعار الشركة ببلاستك مصمم كالألمنيوم المصقول ومزود بأزرار التحكم بالنظام الصوتي والبلوتوث.

ويتوسط لوحة القيادة شاشة معلومات وملاحة مقاس 7 بوصات داعمة للغة العربية سهلة الوصول تظهر معلومات التحكم بالنظام الصوتي وملفات الميديا والساعة والكاميرا الخلفية، ويتم التحكم بها بواسطة أزرار التحكم الخاصة بها، كما يوجد أزرار التحكم بنظام المناخ بأزرار كلاسيكية سهله الاستخدام.

النظام الصوتي يأتي ب 4 سماعات لموديل العادي و6 سماعات للموديل الكامل المواصفات.

أما الكنسولت الوسطي يحوي فتحات مدخل USB ومخرج طاقة 12 فولت بالإضافة إلى حامل الأكواب ومبدل السرعات الأوتوماتيكي وزر أغلاق نظام مانع الانزلاق البريك اليدوي.

المقاعد الأمامية صممت لتكون مريحة وجميع الطرازات تأتي بمقاعد من الجلود الصناعية الناعمة المخرمة ويتم التحكم بها يدويا.

أما المقاعد الخلفية فالوصول ليها سهل بفضل الأبواب ذات التصميم التقليدي وتنافس في فئتها من حيث المساحة حيث تستوعب شخصين بالغين مع طفل صغير أو 3 أطفال بكل سهولة . وهذه المساحة لم تؤثر على المساحة الخلفية الخاصة بالأمتعة فصندوق الأمتعة سهل الوصول ومساحته منافسة في فئتها مع موجود زر فتح من الخارج وأطار احتياطي مقاس 15.

التقنيات وأنظمة السلامة

صممـــت إيدو بإتبـــاع معايير الحماية الأمنة ذات النجوم الخمســـة. فتصميم جســـم الســـيارة الممتص للطاقة ذو الصلابـــة العاليـــة يســـتوفي بامتياز فكرة أن الناس هم محور الاهتمـــام. معيار “جي تي ار” للأمان الفائق المعتمـــد فـــي شـــمال أوروبـــا لحمايـــة المشـــاة، وبرنامـــج الثبـــات الإلكترونـــي “إى ايس بي” الـــذي يمكنهـــا مـــن تجنّـــب المخاطـــر بفاعليـــة، والوســـائد الهوائية الأمامية ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

المحرك وناقل الحركة

تتوفر السيارة بعدة خيارات من المحركات لدى الشركة منها الهايبرد والكهربائية لكن للسوق السعودي خصصت الشركة محرك من اربع أسطوانات من نوع “بلو كور” سعة 1.6 لتر بنظام حقن الوقود المباشر يولد قوة 123 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة وعزم تدوير 160 نيوتن/متر عند 4000 -5000 دورة في الدقيقة، مربوط بمبدل سرعات اتوماتيكي من 4 نسب أمامية، معدل استهلاك الوقود مصنف جيد جداً حسب هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، ( 14.4 كلم/لتر )

تقنية بلو كور هي تقنية خاصة بشركة شانجان أطلقت عام 2011 وترتكز على 3 نقاط هي الأداء والطاقة النظيفة وتجربة قيادة هادئة.

الانطباع العام

شركة شانجان دخلت الأسواق العالمية بسيارات تحمل التصميم العصري وخامات ذات جودة منافسة وإتقان في التصنيع مستعينة بخبرتها الطويلة والخبرات العالمية

وهذا واضح في سيارتها إيدو من ناحة التصميم الخارجي بريشة الفنان الإيطالي ومستوى الإتقان في التصميم وصولاً إلى المقصورة الداخلة بتصميمها الأنيق وخاماتها الجيدة والمريحة سواء للعين أو للركوب

تميزت المقصورة الداخلية بالمساحة الجيدة وخليط من الجلود الصناعية الناعمة الملمس والمنتشرة في الكثير من أجزاء المقصورة التي تلامس الركاب بالداخل مبتعدة عن البلاستيك الرخيص، وتوفير السيارة بطرازيها بهذا الخيار بالإضافة إلى شاشة الملاحة يعطي إحساس بالفخامة للملاك.

تم تجربة السيارة داخل المدينة وخارجها بعدة سرعات تميزت السيارة بالمحرك الهادئ في السرعات العادية وحتى سرعات الطرق السريعة رغم أن مبدل السرعات من 4 نسب فقط ولم يشتت هذا الهدوء سوى العزل الأرضي والذي يحتاج الي تحسين، وكذلك راحة المطب.

أداء المحرك كان جيداً من ناحية الطاقة المنتجة والهدوء والسلاسة في الطرقات السريعة وتمنين أن يكون مبدل السرعات بخيار 6 نسب المتوفر لدى الشركة خارج المملكة فالحالي به بعض التردد خاصة في السرعات المنخفضة

أعجبت بالتصميم الخارجي والداخلي والتجهيزات خاصة لسيارة بهذه الفئة السعرية كما أعجبت براحة المقاعد سواء الأمامية أو الخلفية.

المميزات

جميع الطرازات تأتي بمقاعد جلدية وشاشة ملاحة ونوافذ كهربائية

خامات ذات جودة منافسة وتشطيبات داخلية وخارجية منافسة

سعر منافس

الملاحظات

1-العزل الصوتي ونظام التعليق يحتاج إلى تحسين

2-عدم إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الأمتعة

3-زر التحكم نظام التكييف يقوم بإغلاقه بالكامل عند تجاوز اقل درجة برودة

تتوفر السيارة بطرازين لدى الوكيل المجدوعي

الطراز الأساسي 39990 الف ريال

والكامل المواصفات 44900 ريال

الفروق الأساسية بين الطرازين ( فتحة سقف ، إضاءة LED ، كميرا خلفية ، حساسات توفق خلفية ).