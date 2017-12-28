جدول ترتيب فرق دوري الممتاز للشباب في الجولة السابعة

طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للشباب اليوم الخميس بفوز الاتفاق على القادسية بثنائية مقابل هدف واحد ، فيما تعادل الفتح إيجابيًا مع أبها بهدفين لكل فريق ، وخيم التعادل الإيجابي بهدف واحد لكل فريق على مباريات كلًا من الأهلي والنصر والوحدة والهلال ، وحقق الاتحاد هزيمة ساحقة بثلاثية مقابل لاشئ على الشباب .

وبذلك يحافظ الأهلي على ترتيبه في الصدارة بالمركز الأول ضمن جدول مباريات الدوري الممتاز ، حيث يحصد 17 نقطة في رصيده ، فيما يليه النصر بالمركز الثاني بـ16 هنقطة في رصيده بفارق واحدة عن الأول .

ويحتل الاتفاق المركز الثالث ضمن جدول ترتيب الفرق بـ16 نقطة ، بينما حصد الهلال المركز الرابع بـ16 نقطة في رصيده ، ليحصل الاتحاد على المركز الخامس بـ11 نقطة ، ويليه الوحدة في المركز السادس بـ11 نقطة ، ومن ثم الشباب صاحب الـ8 نقاط في رصيده بالمركز السابع .

وحصد الفتح المركز الثامن بـ5 نقاط ، ويليه القادسية في المرتبة التاسعة بـ5 نقاط في رصيده ، بينما يتذيل أبها جدول ترتيب الدوري الممتاز ليحصد نقطة واحدة فقط في المركز الثاني عشر .