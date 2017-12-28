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من داخل المحكمة.. عهد التميمي تقهر دولة الاحتلال بابتسامتها

من داخل المحكمة.. عهد التميمي تقهر دولة الاحتلال بابتسامتها
القدس المحتلة(صدى):

طلت الفلسطينية عهد التميمي، البالغة سبعة عشر عامًا، بابتسامتها البريئة خلال جلستها اليوم الخميس، وبالرغم من أنها ممنوعة من الحديث مع أبيها وأقاربها، تنجح عهد بالحديث مع أبيها وتطلب منه إرسال سلامها للجميع.
واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، كما اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 18 دقيقة

ابك لو ها الورعه تحاكمت بمصر او الأردن … كان لبست حفاظه… بلا بهرجه على الفاضي…

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