وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمّلة شهادات الزمالة والدكتوراة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى، استشاري مساعد أمراض الدم/ الأورام، مساعد استشاري أمراض الدم/ لأورام الأطفال، استشاري مشارك علم الأشعة، محاسب، استشاري علم الأشعة التدخلية، استشاري مسالك بولية، عامل نظافة، مدير التوظيف، مساعد رعاية مرضى.

وأكد المستشفى، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف هنا ، وذلك بدءًا من تاريخ 26 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2018م.