تأجيل قضية 3 متهمين بالتخابر مع قطر بالبحرين

المنامة(صدى):

قررت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، اليوم الخميس تأجيل نظر قضية 3 متهمين بالتخابر مع قطر الإرهابية؛ استجابةً لطلب الدفاع، إلى الرابع من يناير المقبل.

وذكر المحامي العام في البحرين المستشار أسامة العوفي أن المحكمة عقدت جلستها الثالثة في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، بالتخابر مع دولة قطر الإرهابية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة؛ لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية؛ لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية.

ويذكر أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 يناير 2018 لسماع الشاهدَين الأول والرابع، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بسماع الشاهدين الثاني والثالث المشمولَين بالحماية القانونية للشهود.