بالصور.. زفاف صدام حسين في بنغلاديش

دكا(صدى):

احتفل صدام حسين ابن الـ23 عاماً في بنغلاديش، بالزواج بعد أن فر مع أبناء قريته من جور حكومة ماينمار.

وكان حسين، آثر أن يتزوج في مخيمات اللاجئين حيث تسكن عروسته، ويخطط إلى بناء أسرةٍ في الدولة المجاورة، ورغم كل التعب الذي يواجهه في البحث عن رزقه.

