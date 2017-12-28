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بالصور.. زفاف صدام حسين في بنغلاديش

بالصور.. زفاف صدام حسين في بنغلاديش
دكا(صدى):

احتفل صدام حسين ابن الـ23 عاماً في بنغلاديش، بالزواج بعد أن فر مع أبناء قريته من جور حكومة ماينمار.

وكان حسين، آثر أن يتزوج في مخيمات اللاجئين حيث تسكن عروسته، ويخطط إلى بناء أسرةٍ في الدولة المجاورة، ورغم كل التعب الذي يواجهه في البحث عن رزقه.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يبارك لهم و يجعلهم من الصالحين لامة محمد عليه الصلاة و السلام.

اللهم امين 🙂

[ عدد التعليقات: 2150 ] نشر منذ 14 دقيقة

ماشاء الله … صدام وصل لهناك كمان 😂 طيب مبروووك

[ عدد التعليقات: 40733 ] نشر منذ 12 دقيقة

مبروك ,,

,, موفقين خير يابو عداي ,,

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