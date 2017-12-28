إيران تواصل العبث في سوريا وتضع ” التنف ” صوب أعينها

دمشق(صدى):

عادت منطقة ” التنف ” السورية من جديد إلى التداول إعلاميا، عقب تراشق اتهامات أمريكية روسية، بخصوص تسهيل مرور داعش وانتقاله في سوريا، في مناطق النظام السوري، أو في منطقة البادية السورية.

وعلى الرغم من أن ” التنف ” منطقة صحراوية جافة ومهجورة، إلا أنها باتت نقطة اشتباك روسية أمريكية، بعد أشهر خضعت فيها، لاتفاقية تتضمن إبعاد قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له، عن قاعدة ” التنف ” لمسافة لا تقل عن 50 كيلومتراً.

وشهدت ” التنف ” عدة مباحثات أمريكية روسية وأردنية، بخصوص وضعها، أسفرت عن اتفاق بإبعاد الميليشيات الإيرانية وقوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الأسد، إلى مسافات آمنة، بعيداً من القاعدة العسكرية التي أنشأها الأمريكان فيها.