بالصور.. وكيل إمارة القصيم يرأس الاجتماع التحضيري للمشاريع التقنية

سالم المطيري(صدى):

رأس وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان اليوم الخميس، بمكتبه بديوان إمارة المنطقة، الاجتماع التحضري لتفعيل مشاريع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعت برعاية سمو أمير منطقة القصيم في ١٨ شوال ١٤٣٨ بين إمارة المنطقة وشركة الاتصالات السعودية .

وعقد الاجتماع التحضيري بحضور وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي ، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة عمر الربيعان ، ومدير عام تقنية المعلومات بالإمارة يوسف الحربي والوكيل المساعد للحقوق صالح البرادي ومدير عام المبيعات الحكومية الأمنية بشركة الاتصالات السعودية بالإنابة فهد القحطاني وفريق العمل المرافق .

وأكد وكيل إمارة القصيم الحميدان أن توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه تنص على تعزيز الجانب التقني لخدمة المنطقة وأبنائها بكفاءة عالية وسرعة ودقة، مشيراً إلى العمل قائم على قدم وساق لتطبيق تلك المشاريع التقنية، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي من خلال الاطلاع على الخطوات التي قدمت ومناقشتها لتكون ذا فعالية عالية لخدمة المنطقة بشكل كامل .