بالصور.. الفريق الناهض يتفقد قوات الحرس الوطني في نجران

راشد آل شريه(صدى):

تفقد معالي رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض اليوم الخميس، قوات الحرس الوطني بمنطقة نجرا، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني.

وكان في استقبال معاليه قائد قوة الحرس الوطني بمنطقة نجران اللواء ركن غازي بن عساف بن محيا، حيث استمع معاليه إلى إيجاز عن مهام وواجبات القوة، ثم تفقد مستشفى الحرس الوطني الميداني واستمع إلى إيجاز عن الخدمات الإسعافية والعلاجية التي يقدمها المستشفى لمنسوبي قوات الحرس الوطني والوحدات المساندة لها في المنطقة.

وزار معالي رئيس الجهاز العسكري الفوج الثامن والثلاثين، وكان في استقباله أمير الفوج المكلف نايف بن محمد الايداء، كما زار الفوج التاسع والثلاثين، حيث استقبله أمير الفوج مشل بن سالم بن طواله.