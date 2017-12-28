بالفيديو .. لقطة طريفة بين ” الشهراني ” ومدربه خلال المباراة

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة بين لاعب الهلال ياسر الشهراني ومدربه رامون دياز، خلال مباراة الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين التي أقيمت اليوم الخميس .

وخلال مقطع الفيديو ، اصطدم اللاعب ” الشهراني ” بمدربه ” دياز ” أثناء لحاقه بالكرة ليوقع به دون قصد ويحاول الاعتذار إليه.