بالفيديو .. لقطة طريفة بين ” الشهراني ” ومدربه خلال المباراة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة بين لاعب الهلال ياسر الشهراني ومدربه رامون دياز، خلال مباراة الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين التي أقيمت اليوم الخميس .
وخلال مقطع الفيديو ، اصطدم اللاعب ” الشهراني ” بمدربه ” دياز ” أثناء لحاقه بالكرة ليوقع به دون قصد ويحاول الاعتذار إليه.
لقطة طريفة بين الشهراني وبين مدربه رامون دياز.. ماهو اجمل تعليق عليها ؟#احد_الهلال#برو_سبورت pic.twitter.com/WB9Djzwmdk
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧
Zezu[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 1 ساعة
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