الهلال يسحق أحد برباعية في دوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

تمكن نادي الهلال من تحقيق فوز ساحق على نظيره أحد خلال مباراة اليوم الخميس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فقط، وذلك خلال لقاءات الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين.

وافتتح اللاعب عمر خربين أهداف شباك المرمى بهدفه الأول في الدقيقة الـ11 من الشوط الأول من ضربة جزاء، فيما سجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ 51، ليحسم غيلمين ريفاس المباراة للهلال بهدفيه في الدقيقتين الـ 85 والـ86 بشكل متتالي.

فيما استطاع لاعب أحد محمد محسن حرزان أن يسجل هدف فريقه الوحيد الذي خفف من معدل الخسارة في الدقيقة الـ88 من الشوط الثاني بالمباراة.