لاعب كرة سلة أمريكي: الاحتراف في العراق نقلة جديدة في حياتي

طلال الغامدي(صدى):

قال لاعب كرة السلة الأمريكي، ديماريو مايفيلد، عندما اعتقلت سنة 2013 بتهمة التآمر لارتكاب سطو مسلح، كنت وقتها العب لصالح فريق جامعتي شمال كارولينا وجورجيا.

وأكد مايفيلد أنه اعترف بأنه مذنب وأقر بحيازة السلاح وهي تهمة ذات عقوبة مخفضة نسبياً، اقتصرت على السجن عشرة أشهر مع برنامج إصلاحي.

وأضاف: فور انتهاء العقوبة لم أثير اهتمام أي نادٍ أمريكي أو أوروبي للعب معي، حيث جاءت الفرصة من مكان لم أتوقعه في عرض النادي العراقي الذي وافقت عليه لأصنع نقلة جديدة في حياتي.

وتابع : وبرغم من أجواء العراق التي اتسمت بسيطرة وعنف داعش عام 2015 فقد واصلت مسيرتي الرياضية هناك وصحيح أن بغداد كانت هادئة نسبيًا إلا أن العمليات الانفجارية تحصل من فترة لأخرى.