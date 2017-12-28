بالصور.. ” التاهيل الشامل للإناث ” بمكة يطلق برنامج ” حفلة شاي “

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التاهيل الشامل (للإناث) بمكة المكرمة صباح يوم الخميس برنامج ” حفلة شاي ” في الهواء الطلق بإشراف قسم النادي بإشراف الأستاذة/أماني المغامسي.

يهدف البرنامج الى تعزيز المحبة والألفة بين المقيمات وتغير الروتين اليومي.

تضمن البرنامج على ترتيب وتجهيز المكان المخصص للنشاط تبادل الحوار بين الجميع ومن ثم البدء بالحفله وتحضير الكعك وتزينها بالكريمه والشكولاته البسكويت وعمل الشاي وسماع الأناشيد وقد شاركت المقيمات بالتلوين والترفيه في أجواء من السعادة.

